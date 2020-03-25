دنيا بطمة في مرمى الانتقادات بعد سجن شقيقتها مجددا وزوجها يدافع عنها



دافع المنتج محمد الترك عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة التي طالتها الانتقادات، بعد تقاعسها عن التبرع لمحاربة وباء الكورونا في بلادها كما فعل غيرها من الفنانين المغاربة.



ونشر الترك صورة على انستقرام وعلق عليها :"فعل الخير مع الله عز وجل وليس مع الناس لكي نبين لهم ما نفعل".



دنيا الغائبة عن الأضواء طيلة الفترة الأخيرة التزمت الصمت، في الوقت الذي كان ينتظر فيه جمهورها ومتابعيها المساهمة أو التكفل ببعض الأسر المتضررة، إلا أنها لم تقم بأي مبادرة واكتفت بنشر الأدعية تعبيرا منها عن تضامنها ومساندتها لشقيقتها ابتسام بطمة القابعة حاليا في سجن لوداية بمدينة مراكش بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة اعتقال في قضية " حمزة مون بيبي".

كما نشرت قبلها بيوم بمناسبة عيد الأم، صورة لكل من أمها، وشقيقتها ابتسام وجدتها، وأرفقتها بتعليق:" كل عيد أم وأنتن أجمل أمهات في الكون وكل عام وأنتن نبع الحنان احبكن والله يحفظكم لي".

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وكانت قد أعلنت المحكمة القضائية الابتدائية في المغرب وقف جلسات التحقيقات التي تشمل القضايا المختلفة ومنها قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي” إلى أجل غير مسمى بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.



واعتبر الكثير من متابعي القضية أن فيروس COVID-19 أنقذ الفنانة فيما أتى على حياة آلاف الضحايا حول العالم.



ويأتي هذا فيما كانت دنيا تنتظر الحكم الخاص بها في القضية على إثر حبس شقيقتها ابتسام. وهو ما جاء بعد المواجهة بين الأخيرة وبين شهيرة المواقع سكينة جناح المعروفة باسم "غلامور" .