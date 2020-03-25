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بعد يوم واحد من العثور على فتاة مقتولة خنقا بجوار سور فيلا الفنانة نجلاء فتحي، كشفت شرطة الفيوم أن القاتل هو عمها الذي استدرجها لمنزله وقام بتوثيقها بالحبال ثم قتلها شنقا لشكه في سلوكها، وحتى يبعد الأنظار عنه وضع الجثمان في جوال والقاه في أحد المصارف المائية، ولكن التيار قام بسحب الجثة لتطفو بالقرب من فيلا الفنانة الشهيرة.
وكانت الشرطة قد عثرت على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها بجوار فيلا تملكها الفنانة المصرية نجلاء فتحي في منطقة الفيوم، وقررت الشرطة تكليف الطبيب الشرعي لإعداد تقرير عن أسباب الوفاة.
وأكد تقرير تحريات مباحث قسم شرطة الفيوم أول أن الفتاة تم العثور عليها مقتولة داخل جوال بالممشى السياحي بمدينة الفيوم، بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي، وقام أحد المزارعين بالعثور على الجوال والإبلاغ عن الواقعة.
وتبين حسب تحريات المباحث أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، وأن الجوال تم القائه في بحر سنورس بالفيوم، وبداخله الفتاة وهي بكامل ملابسها ومخنوقة، وتم وضع عدة أحجار داخل الجوال حتى تغرق الجثة، ولكن تيار الماء دفع الجوال ليطفو بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.
ولم يعرف بعد هل كانت الفنانة نجلاء فتحي داخل الفيلا أثناء العثور على الجثة أم مقيمة داخل منزلها في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حل لغز قتيلة فيلا نجلاء فتحي... هذا هو القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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