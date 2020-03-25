ريهام سعيد: جدي هو مؤسس حديقة المريلاند والكابريتاج وسأكمل مسيرته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن جدها الراحل عبدالحميد محمود خليل، مؤكدة أنه هو من أسس حديثة المريلاند والكابريتاج.

ريهام نشرت صورة لجدها الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “حبيبي أبويه وًجدي الي رباني.. عبد الحميد محمود خليل عملت الكابريتاج والجود شوت وختمت حياتك بالمريلاند”.

وأضافت: ” ٤٠ سنه بتسعد كل فرد في مصر الجديدة اتعلمت منك كتير أوي أوي سبب مشاكل حياتي الي اتعلمته منك الصدق و الحق.. الكرامة و عزه النفس.. الرقي و الاناقة.. الأدب و احترام النفس و احترام الغير علمتني مخافش غير من الي خلقني علمتني حاجات كتير اوي”.

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الإعلامية المصرية أكدت أنها ستكمل مسيرة جدها، بقولها: “هاكمل المسيره يا عظيم هابداء متاخر شويه بس كل شيء بمعاد.. الله يرحمك.. أرجو الدعاء له و قراءه الفاتحة”.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أيدت مؤخرا قرار منع ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في جميع وسائل الإعلام لمدة عام.

ريهام سعيد أعادت نشر حيثيات الحكم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بقولها: “أنا كدرت الجمهور؟ وأهنت الشعب؟ أمال ازاي اسم البرنامج كان صبايا الخير والشعبيه و حب الناس جه منين؟ والتبرعات الضخمه كانت الناس بتتيرع بيها ازاي؟ و حلقات تحيا مصر و الملايين الي اتعالجوا و الحلقات الي الناس اتعلمت منها كتير اوي دي كانت ايه ؟ و الناس الي كانت بتحاول تقلدني”.

وأضافت: “أنا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هارد.. الافتراء والتشويه الباطل والكوسه مش عايزة أرجع ومش هارجع بس غير أني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي واحنا في وقت ابتلاء ربنا على الظالم والمفتري حسبي الله ونعم الوكيل.. حقي راجع بحق لا الله الا الله راجع”.