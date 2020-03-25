بلاغ جديد ضد مغني المهرجانات عمر كمال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارة العليا، ببلاغ للنائب العام، ضد مغني المهرجانات عمر كمال.

وجاء ذلك بسبب ظهور عمر كمال وأيضا المغني رضا البحراوي في مقطع فيديو وهم لا يتبعون تعليمات وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد.

عمر كمال ظهر وهو يتحدث عن أهمية الالتزام بالقواعد بعدم تقبيل الآخرين أو إلقاء التحية عليهم من خلال التصافح بالأيدي والعناق، إلا أنه بعد لحظات فعل عكس ما قاله بعدما انضم إليه رضا البحراوي، وهو ما استفز عدد كبير من الجمهور وطالبوا بمعاقبتهما.

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وطالب ياسر قنطوش في البلاغ الذي حمل رقم 16839 لعام 2020، بمعاقبة “كمال” و”البحراوي” بالحبس والغرامة لأنهما أظهرا صورة مسيئة للشعب المصري.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد هاجمت مطربي المهرجانات، بعد مقطع الفيديو الذي نشره مطرب المهرجانات عمر كمال.

الإعلامية المصرية أعادت نشر مقطع الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت غاضبة، بقولها: “أنا غلطانة اني كنت بدافع عنكم بس فعلا امثالكم الي هيودونا في ستين داهيه بتضيعوا مجهود دوله بحالها و إنتوا بيسمعوكوا ملايين”.

وكان الفنان عمر كمال قد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنية “بنت الجيران” بمشاركة الفنان حسن شاكوش، ثم طرحا بعدها أغنية “عود البطل”، والتي حققت نجاحا كبيرا أيضا.