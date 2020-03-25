توقف تصوير مسلسل "اختراق" بسبب فيروس كورونا

قرّرت الجهة المنتجة لمسلسل "اختراق 2" وقف تصوير مشاهد العمل بالسعودية وذلك بعد أن أعلنت المملكة فرض حظر التجوال بسبب إلى أزمة فيروس كورونا المستجد،ومنحت الجهة المنتجة صناع المسلسل اجازة لمدة ١٠ ايام.

يُذكر أن المخرج أحمد حسن، انتهى من تصوير ما يقرب من 50% من أحداث المسلسل، لكن صنّاع العمل واجهوا أزمة خلال الأيام الماضية، بسبب كورونا، خاصةً أنه يتبقى 10 أيام فقط، للانتهاء من تصوير المشاهد.

"اختراق 2"، يضم مجموعة من النجوم وهم طلال السدر، ونضال نجم، وأحمد عيد، ومي سليم، ومحمود حمدان، ومها منصور، وحسن عيد، ووائل عبدالعزيز، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل

قد يهمك أيضاً :

أحمد عيد سعيد بنجاح "ياباني أصلي" ويدرس عدة عروض فنية

أحمد عيد ينفي ما نسب إليه بشأن دفاعه عن شيرين