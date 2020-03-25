"كورونا" ينعش بث الموسيقى عبر الإنترنت للتشجيع على الوقاية منه

مع إيقاف فعاليات كثيرة حول العالم جراء تفشي فيروس "كوفيد 19"، عكف عدد من المطربين والموسيقيين حول العالم على تقديم حفلات تبث عبر الإنترنت، لحث جمهورهم على البقاء في المنازل، للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وأطلقت وزارة الثقافة المصرية مبادرة بث حفل عبر الإنترنت، لعدد من كبار المطربين والموسيقيين، وهم: مدحت صالح، وعلي الحجار، وريهام عبد الحكيم، وأمينة خيرت، مع الموسيقار عمر خيرت، غدًا (الخميس) في التاسعة مساء بحسب التوقيت المحلي.

كما أعلن المطرب المصري علي الحجار عبر صفحته على "فيسبوك" عن حفل يبث عبر الصفحة يوم الجمعة المقبل، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، مؤكدًا أن عدد أعضاء الفرقة سيكون قليلًا، مع مراعاة المسافة بينهم، مؤكدًا أنه سيستقبل ترشيحات جمهوره.

وكانت فرقة "مسار إجباري" بمصر قد قدمت حفلًا عبر الإنترنت الجمعة الماضي، عبر موقع "يوتيوب" تحت شعار "الحفلة في البيت".

وفي السياق ذاته، أعلن المطرب تامر عاشور عن تقديم حفل بث مباشر لجمهوره يتيح لهم مشاهدته من المنزل، وأنه سيعلن عن موعده قريبًا.

وعالميًا، قدم المغني البريطاني كريس مارتن، نجم فرقة الروك الدولية "كولدبلاي" عرضًا مرتجلًا عبر موقع "إنستغرام" للمتابعين الأسبوع الماضي، بعد إلغاء معظم حفلات الفرقة في الفترة المقبلة.

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كما انضم المغني الأميركي جون ليجند إلى الموسيقيين الذين يقدمون عروضهم من المنزل، إذ نشر عبر حسابه على "إنستغرام" عرضًا موسيقيًا، مصحوبًا بوسم "معًا في المنزل".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد شاركت في حملة أطلقتها شركة "غلوبال ستيزين" مع مجموعة من الفنانين لتقديم الموسيقى لمن يشعرون بالعزلة وسط تفشي "كوفيد 19".

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