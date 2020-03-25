شاهد .. علي وكنز أبناء محمد رمضان في أحدث ظهور لهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:58 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له مع ولديه في أحدث ظهور لهما .

حيث ظهر محمد رمضان برفقة إبنه علي وإبنته كنز وهو يتوسطهما .. وكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” إبني علي و بنتي كنز وناقصنا في الصورة بنتي الكبيرة حنين .. ربنا يحفظهم ويحفظ أبنائكم .. تصوير حبيبتي وشريكة حياتي نسرين ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين جاءت تعليقاتهم مشيرة إلى الشبه الكبير بين الأخوين وبعضهما وبينهما وبين والدهما إللى جانب الدعوات لهما .