سعد الصغير يعلق على تحدي الخير : ” مش شرط حدث أو حاجة كبيرة تحصل فتساعد “

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:58 مساءً - نشر الفنان المصري ” سعد الصغير ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علق من خلاله على ” تحدي الخير ” الذي شارك فيه عدد من نجوم الفن والرياضة بهدف مساعدة الأسرر المتضررة من توقف العمل والاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا .

فكتب سعد الصغير قائلا : ” مساء الفل علي إخواتي وحبايبي .. بقول كل كلمة من كل قلبي في ظروف صعبة ما يعلم بيها غير ربنا .. مش هقولكم أنا هتحدي ولا هقول كام أسرة ولا كام شخص حاجة واحدة بس كنت في مشهد من فيلم ابقي قابلني قولتها وأنا في مشهد بتاع وأنا في السجن … لو كل واحد معاه فلوس أو غني ساعد حد فقير بس بحاجة بسيطة عمرنا ماهنوصل في الي احنا فيه ” .

وتابع : ” اه أحسن من ناس تانية كتيرة وبلاد تانية كتير بس أنا بتكلم في حاجة معينة اللي هي مش شرط حدث يحصل أو حاجة كبيره تحصل والعالم شايفها فتساعد علشان ظروف ما وبعد كدا تقول أنا عملت اللي عليا .. ياجماعة اقسم بالله اللي بيعمل خير طول عمره هيفضل في خير طول عمره وكفايه السيرة الحلوة وحب الناس ” .

وأضاف سعد الصغير : ” مش هطول عليكو ياريت الناس اللي بتعمل خير وتتحدي تعمل التحدي ده مع الناس الغلبانة التعبانة اللي أنا كنت واحد في يوم من الأيام منهم مش أيام ولا شهور فقط .. ياريت نساعد بعض طول حياتنا افهم وخليك عارف كدا هنموت كلنا وكلو هيبقو زي بعضو خلي الي معاك ميبقاش بتاعك إنت وبس .. في غيرك محتاج ربع بسيط من اللي معاك وإنت خد الباقي ياعم واعمل الي انت عايزه ” .

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واختتم رسالته وقال : ” اتمنى كلامي يبقى مفهوم ويوصل لكل حد محترم أصيل بيعمل خير وبيحب الناس من قلبه بجد وطيب .. وإن شاء الله أزمة وهتعدي بإذن الله ربنا هيكرمنا وهنبقى أحسن ناس في الدنيا اللهم آمين ” .