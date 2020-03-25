شاعر مصري شهير يهاجم مذيعي الإخوان : ” مفيش سنس .. غباء وحقد ومرض “

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:58 مساءً - نشر الشاعر المصري ” أمير طعيمة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغردية له هاجم فيها القنوات التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين ومذيعيها وما يقومون به من مهاجمة لمصر على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا واستغلالهم لذلك .
فكتب في تغريدته قائلا : ” كل العالم مشغول بمواجهة كورونا .. لا وقت لخلافات من أي نوع .. المافيا الإيطالية تبرعت للمستشفيات الحكومية إلا قنوات الاخوان تسير علي نفس النهج و همها الشاغل مهاجمة مصر و السعودية والإمارات بداع و بدون ” .
وتابع : ” من أين لكم كل هذا الغباء و الحقد و المرض .. مفيش سنس ” .
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