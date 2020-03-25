أصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف القصر الملكي البريطاني عن إصابة ولي عهد المملكة المتحدة الأمير ويلز “تشارلز” بفيروس كورونا، وأكّد بأنّ نتيجة فحص زوجته دوقة كورنوول “كاميلا” جاءت سلبية.

وقال مُتحدّثُ رسمي باسم مقر أقامة الأمير تشارلز وكاميلا “كلارنس هاوس”: “جاءت نتائج اختبار أمير ويلز للفيروس التاجي إيجابية. لقد كان يعاني من أعراض خفيفة لكن بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة، وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد”.

وقال متحدث باسم مقر كلارنس هاوس في بيان إن أمير ويلز البالغ من العمر 71 عاما أكبر أبناء الملكة اليزابيث ووريث العرش البريطاني، أنه بخير ، وأعراض الأصابى غير ذات فاعلية، كما أنه في صحة جيدة.” وأن زوجته كاميلا خالية من الفيروس القاتل.

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وتابع المتحدث أن الأمير المنكوب، بالحجر الصحي في قلعة بالمورال في اسكتلندا مع دوقة كورنوال. وأشار أن الأمر لا يستدعي نقله الى المستشفى.

وأفادت تقارير واردة أنه ربما انتقل الفيروس لتشارلز من بعد لقائه بالأمير ألبرت أمير موناكو الُمصاب بالفيروس التاجي ، والذي كان إيجابيًا، وذلك في حدث احتفالي في لندن.

وأوضح المتحدث ” أنه بحسب الإجراءات الطبية للهيئة البريطانية الصحية ، أصبح الأمير والدوقة الآن معزولين ذاتيا في منزلهما في اسكتلندا.