أرنولد شوارزنيجر يتبرع بمليون دولار للأطباء

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف النجم والممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر عن تأسيسه لصفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك من أجل جمع تبرعات لتوفير أحتياجات الأطباء والمرضى مثل الماسكات والقفازات الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد في المستشفيات الامريكية.

النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، كشف عن تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكي لصندوق التبرعات الذي أسسه، وكتب لجمهوره رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : لم أؤمن بفكرة الجلوس على الكنبة والشكوى من الاشياء السيئة التي تحدث انا اؤمن ان علينا نتحد لنتجاوز تلك الأزمة.

وأضاف شوارزنيجر : هذه طريقة بسيطة لحماية ابطالنا الحقيقين في الصفوف الامامية في المستشفيات انا تبرعت بمليون دولار واتمنى منكم جمعيا القيام بنفس الخطوة.

وأرنولد شوارزنجر ليس الأول بل سبقه عدد من نجوم ونجمات هوليوود بالتبرع لصندوق الطعام الامريكي منهم ريان رينولدز وبليك ليفلي والمغني الشهير جاستين تيمبرلايك.

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وعلى جانب أخر، أنتشرت مؤخرا، مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف العالمية من حفل زفاف الممثل والنجم الأمريكي كريس برات من الشابة كاثرين ابنة النجم العالمي أرنولد شوارزينيجر.

ويبدو أنه على الرغم من سرية الزفاف وخصوصيته، استطاع مصورو الباباراتزي من التقاط بعض الصور للحفل الذي جرى في “سان يسيدرو” بالمكسيك، وكان الزواج قد تم بعد 5 أشهر على خطوبة برات على كاثرين في شهر يناير الماضي.

وكان النجم والممثل الأمريكي الشاب كريس برات، قد دخل مرحلة جديد من حياته، وذلك بارتباطه بالأبنة الكبرى لنجم الأكشن العالمي أرنولد شوارزنيجر، والتي تدعى كاثرين شوارزنيجر.

وبحسب موقع تي ام زد المعني بأخبار المشاهير، فان والدة كاثرين، هي التي شجعت على نمو هذه العلاقة بتخطيطها بنفسها للقاء أبنتها بنجم أفلام حراس المجرة، في أكثر من لقاء رومانسي بعد أن أصبح متاح عاطفيا، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة منذ بضعه أشهر.