- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
اضطرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم ” Chromatica ” ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الأحداث الفنية حول العالم .
وكان من المقرر أن تطلق ليدي جاجا ألبومها الغنائي الجديد ” Chromatica ” في شهر أبريل القادم 2020 إلا أن انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد، وأشارت جاجا البالغة من العمر 33 عاما، أنها ستكشف قريبا عن الموعد الجديد و النهائي لإطلاق ” Chromatica ” .
النجمة العالمية أكدت على صفحتها الشخصية بموقع تويتر، قائلة إنه وقت صعب ومخيف بالنسبة لنا جميعا، و أعتقد أن الفن هو أحد أقوى الأشياء التي يجب أن نقدمها للفرح والشفاء لبعضنا البعض في مثل هذه الأوقات، لكن يبدو الأمر غير مناسب من أجل إصدار هذا الألبوم مع كل ما يحدث خلال انتشار هذا الوباء العالمي.
والجدير بالذكر أن ليدي جاجا من أول نجمات العالم التي التزمت بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، و كانت تشجع محبيها و معجبيها لاتباع نفس خطواتها .
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي جاجا تؤجل طرح ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.