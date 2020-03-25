ليدي جاجا تؤجل طرح ألبومها الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اضطرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم ” Chromatica ” ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الأحداث الفنية حول العالم .

وكان من المقرر أن تطلق ليدي جاجا ألبومها الغنائي الجديد ” Chromatica ” في شهر أبريل القادم 2020 إلا أن انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد، وأشارت جاجا البالغة من العمر 33 عاما، أنها ستكشف قريبا عن الموعد الجديد و النهائي لإطلاق ” Chromatica ” .

النجمة العالمية أكدت على صفحتها الشخصية بموقع تويتر، قائلة إنه وقت صعب ومخيف بالنسبة لنا جميعا، و أعتقد أن الفن هو أحد أقوى الأشياء التي يجب أن نقدمها للفرح والشفاء لبعضنا البعض في مثل هذه الأوقات، لكن يبدو الأمر غير مناسب من أجل إصدار هذا الألبوم مع كل ما يحدث خلال انتشار هذا الوباء العالمي.

والجدير بالذكر أن ليدي جاجا من أول نجمات العالم التي التزمت بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، و كانت تشجع محبيها و معجبيها لاتباع نفس خطواتها .