راغب علامة يشكر فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم حالة الرعب والخوف التي يعيشها العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا، حرص الفنان اللبناني راغب علامة على شكر الفيروس.

راغب علامة، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “أخاف منك وأكرهك كورونا، لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة ‏كل شيء، أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليه وأن نشعر بالأمان في أي مكان،أن تمشي بلا خوف، وأشكرك أيضاً لأنك ‏سويت الناس ببعضها ،لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم!! من كان يقفل الشوارع لكي يمر الآن خائف، يخاف من كل أحد”.

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راغب علامة، أعلن مؤخرًا تبرعه بـ25 مليون ليرة لبنانية لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة الفيروس، على أن يتم توجيه 15 مليون ليرة منهم لمستشفى بيروت الحكومي، و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني، كما دعا زملائه الفنانين للسير على نفس النهج والتبرع لمساعدة الجهود الطبية في حربها ضد هذا الفيروس القاتل.

راغب كان من أوائل النجوم الذين دعوا متابعيهم لعدم الاختلاط من خلال فيديوهات توعوية، وكان اطرفها فيديو ظهر فيه يصافح أحد أصدقائه عن طريق “الأقدام” مع تبادل القبلات في الهواء.

من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم المنتظر طرحه قريباً.