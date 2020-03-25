كيف تقضي إليسا وقتها في الحجر المنزلي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، طقوسها في الحجر المنزلي، والذي تلتزم به للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا وتماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة اللبنانية للحد من انتشار الفيروس.

إليسا، قالت ردًا على أسئلة جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، إنها تقضي وقتها في البيت وحدها و هي لا تزور والدتها حرصًا عليها و على صحّتها، كما أنها تقضي على الوقت بممارسة الرياضة و تأكل المأكولات الصحية.

وردت على سؤال متابعيها حول رأيها في عدم الملتزمين بقرار الحجر المنزلي قائلة: “الحرص ليس فقط على سلامتهم ولكن على سلامة آبائهم وأجدادهم الذين هم في مكان أكثر خطورة”.

وأكدت إليسا أنه بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا: “سيكون لكل مطعم خطوط انتظار طويلة، وسيسعد كل طفل في المدرسة، وسيحب الجميع وظيفتهم وسنحتضن ونصافح، وسيكون يوم عظيم.

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من ناحية أخرى استعانت الفنانة اللبنانية إليسا، بكلمات أغنية “كرهني”، لتوجيه عدة نصائح لمنع الإصابة بفيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير في لبنان، ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، مقطع من الأغنية جاء فيه: “مابدي تقرب ليّ وتسلم عادي عليّ ضلك حبني عن بعد”.

أغنية “كرهني”، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتجاوزت نسب مشاهدة الأغنية أكثر من 62 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

الفنانة اللبنانية كشفت مؤخرًا عن تفاصيل أول أغنية من ألبومها الجديد والذي تستعد لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل 2020.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اليوم بكيت أنا وعم سجّل الغنية، رح اكشف عنوانا لأنه صار ‏معروف وهو قهوة الماضي، ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظلي ‏صوتي بتفاصيله، كتير متشوقة تسمعوا الغنية”. ‏

إليسا، طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم “عم ثور”، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم‎.