إليكم تفاصيل أول مشاهد “الاختيار” لـ أمير كرارة

متابعة بتجـــــــرد: «يا هشام.. أنت في مصر دلوقتي يا هشام»، بهذه الكلمات التي رددها الإعلامي المصري خالد أبوبكر عند إجرائه مقابلة تلفزيونية مع الإرهابي هشام عشماوي عقب إعادته إلي مصر جواً بعد القبض عليه، ينطلق أول مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار» للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكشف مصدر من داخل العمل عن استعانة ميمي بمقطع تسجيلي لأبوبكر في هذا المشهد، الذي يظهر خلاله «عشماوي» بشخصيته الحقيقية، مضيفاً أن بداية ظهور الفنان أحمد العوضي الذي يُجسد دور عشماوي، بحسب الأحداث، ستكون داخل سيارة مُصفحة، وسيتواجد معه الفنان محمد رجب الذي يظهر كضيف شرف في دور ضابط استخبارات.

ووفقاً للمصدر، فإن رجب يستعيد ذكرياته مع عشماوي وقت وجودهما معاً داخل سلاح الصاعقة، وذلك قبل انضمام الأخير إلي الجماعات التكفيرية التي حصدت أرواح العديد من الجنود المصريين على مدار الأعوام الأخيرة.

يذكر أن مسلسل «الاختيار» يتناول قصة حياة شهيد الصاعقة المصري أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث» بمدينة رفح عام 2017.