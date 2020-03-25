أحمد فهمي: “كورونا” يحدد موعد استئناف “تيمون وبومبا”

متابعة بتجــــــــــرد: قال الفنان المصري أحمد فهمي، إن الجهة المنتجة لمسلسله الجديد «تيمون وبومبا» أوقفت تصويره لأيام عدة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف فهمي في تصريحات صحفية له أنه يلزم منزله خلال هذه الفترة استجابة لتعليمات مسؤولي وزارة الصحة، متمنياً تجاوز هذه الأزمة بسلام دون خسائر فادحة.

وأشار إلى أن موعد استئناف التصوير سيتحدد وفقاً لتطورات الأوضاع في مصر خلال الأسبوعين المقبلين.

يشارك في بطولة «تيمون وبومبا» أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.