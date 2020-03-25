مليون دولار تايواني غرامة سهرة اخترقت الحجر المنزلي

متابعة بتجـــــــــرد: دفع تايواني غالياً ثمن خروجه من المنزل للسهر، إذ تلقى غرامة قدرها مليون دولار تايواني (33 ألف دولار) لخرقه موجبات الحجر المنزلي، على ما أعلنت السلطات التايوانية الاثنين.

وخرق هذا الرجل الذي لم تكشف هويته الحجر المنزلي الإلزامي الذي فرض عليه لفترة 14 يوماً إثر عودته من جنوب شرق آسيا، إذ ضُبط وهو يتمايل راقصاً في نادٍ ليلي في تايبيه خلال مداهمة عادية للشرطة الأحد.

وفرضت عليه السلطات الغرامة الأعلى الممكنة معتبرة أن قضاءه سهرة في الملهى الليلي كانت خطوة «شريرة».

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وقال رئيس بلدية تايبيه هو يو-إيه «الأشخاص الذين يُضبطون خارج المنزل في أماكن مكتظة من دون تهوية جيدة سيُرسلون إلى منشأة مركزية للوقاية من الوباء وسيتلقون غرامة قدرها مليون دولار تايواني».

وأضاف «لن أكون متساهلاً البتة».

واعتُبرت تايوان نموذجاً إيجابياً في طريقة التعامل مع تفشي الوباء، إثر التحرك الحكومي السريع المتمثل بالحد من الوافدين من المناطق الموبوءة وإصدار إرشادات طبية واضحة اعتمدها السكان على نطاق واسع.