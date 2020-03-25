إطلاق “ديزني+” بسرعة مخففة في 7 بلدان أوروبية

متابعة بتجــــــــــرد: انطلقت منصة الفيديو الإلكترونية الأمريكية «ديزني+» الثلاثاء في 7 بلدان أوروبية مع سرعة بث أدنى بما لا يقل عن 25% تفادياً لإثقال الشبكة في هذه الفترة من الحجر المنزلي الشامل، على ما أعلنت «ديزني» في بيان.

البلدان السبعة تضم بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا، وكانت فرنسا طلبت من المنصة الأمريكية إرجاء إطلاق الخدمة الجديدة في البلاد حتى السابع من أبريل لعدم إنهاك الطاقة الاستيعابية لشبكة الاتصالات في ظل الاستخدام الكثيف للإنترنت، خصوصاً بهدف العمل أو التدريس عن بعد للأشخاص القابعين في الحجر المنزلي.

وانطلقت الخدمة في أوروبا منذ نوفمبر في هولندا تزامناً مع الإطلاق الرسمي في الولايات المتحدة وكندا، قبل أن يتمدد نطاق «ديزني+» ليشمل نيوزيلندا وأستراليا وبورتوريكو.

ومع هذه المنصة ذات المضامين الموجهة للعائلات، تحجز «ديزني» مكانة لها كلاعب من الصف الأول في قطاع البث التدفقي الذي يشهد منافسة محتدمة.

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وقد استقطبت الخدمة الجديدة خلال بضعة أشهر عشرات ملايين المشتركين.

وتقدم «ديزني+» مجموعة كبيرة من الأعمال أبرزها «ستار وورز» وإنتاجات «بيكسار» و«مارفل» التي كانت «نتفليكس» تبث جزءاً منها، إضافة إلى برامج من إنتاج «فوكس» (ذي سيمبسنز) ووثائقيات قناة «ناشونال جيوغرافيك».

ويبلغ سعر الاشتراك الشهري 6.99 يورو (5.99 جنيه استرليني في بريطانيا)، أي أنها متاحة بسعر أرخص من «نتفليكس» لكن محتواها أضعف وموجه بدرجة أقل للبالغين.