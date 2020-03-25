كيندال جينر بـ”الحجر”: أشغل سيارتي بالمنزل

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت النجمة الأمريكية كيندال جينر أنها ملتزمة بالعزل المنزلي الذي دعت إليه ولاية كاليفورنيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

وأثارت عارضة الأزياء (24 عاماً)، قلق وانتقادات متابعيها على السوشيال ميديا بعد مشاركتها صورة وهي تقود سيارتها الحمراء من نوع فورد موستنج، متهمينها بأنها لا تلتزم بالحجر المنزلي.

وأوضحت جينر، في ردها على متابعيها، أن الأمر كان مجرد تشغيل سيارتها في باحة منزلها.

وأضافت عبر حسابها على تويتر أنها ملتزمة بالبقاء في منزلها والمحافظة على التباعد الاجتماعي بشكل جاد للغاية، مشيرة إلى أنه ليست فكرة سيئة على الإطلاق في حال قرر الإنسان الاستمتاع بالهواء الطلق المنعش، طالما حافظ على المسافة الآمنة بينه وبين الآخرين، وسط الإغلاق العام الذي تعيشه ولاية كاليفورنيا.