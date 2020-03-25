نتفليكس تطرح “تريلر” The Willoughbys

متابعة بتجــــــــرد: طرحت منصة نتفليكس، أول تريلر لـفيلم الأنيمشن الجديد، The Willoughbys، الذي سيعرض في 22 أبريل المقبل.
ويدور في إطار درامي كوميدي ودراما.
واحتوى التريلر الذي تبلغ مدته 3 دقائق على الكثير من المشاهد المشوقة.
العمل من إخراج كريس بيرن، وري إيفانز، روب لودمير، وبطولة ويل فورت، مارتن شورت، أليسيا كارا، جين كراكوفسكي، ريكي جيرفيه، مايا رودولف، تيري كروز، سين كولين، شانون تشان كينت، ريبيكا حسين، ومستوحى من كتاب المؤلف لويس لورى الذى يحمل نفس الاسم، ومن تأليف كريس بيرن، مارك ستانلي.
ويحكي فيلم الأنيمشن The Willoughbys، قصة اقتناع أطفال ويلوبي بأنهم يتمكنون من تربية أنفسهم، ولذلك يضعون خطة مضللة لإرسال والديهم في إجازة، ثم يشرع الأشقاء في مغامرتهم للوصول على المعنى الحقيقي للعائلة.
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