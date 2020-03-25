فيديو شيماء سيف يغزو الإنترنت.. “كلّكم هتبقوا تخان زيّي”

متابعة بتجـــــــــرد: غزت الممثلة المصريّة شيماء سيف الإنترنت بفيديو طريف نشرته عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، وحصدت أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقلّ من 24 ساعة.
فأطلّت شيماء سيف من الحجر المنزلي للحدّ من إنتشار فيروس كورونا في مقطع مصوّر وهي تضحك ساخرةً “أكتر حاجة مفرّحاني في الوضع الحالي اللي احنا فيه دا، إنكم كلّكم هتبقوا تخان زيّي”.
تجدر الإشارة إلى أن شيماء سيف غالباً ما تنشر الفرح بمواقفها الكوميدية، وتعرّف عن نفسها على حسابها بعبارة “الضحكة بالضحكة والبادي أجمل”.
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