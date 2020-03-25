رحيل الجنرال الصامت جمال عمر.. وزير الدفاع السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا.

وقال الحسن، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "وزير الدفاع السوداني وافته المنية، إثر تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة بدولة جنوب السودان، حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة".

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى أنه سيتم نقل جثمان الراحل اليوم، لمواراته إلى مثواه الأخير.