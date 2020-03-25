أمل بوشوشة: نجمات سوريا مظلومات.. وهذا الفنان يتمتع بموهبة كاملة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة أن نجمات سوريا مظلومات في الدراما العربية وتحديدا منذ 5 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي شخص تهميش أي فنانة لاسيما إذا كانت تملك موهبة، متحدثة في الوقت ذاته عن فضل الدراما السورية عليها ومشاركتها في عدد من الأعمال الناجحة.

ورأى عدد من المتابعين أن بشوشة تملك حسا أخلاقيا عاليا وموهبة كبيرة، فضلا عن أنها لم تنس فضل الدراما السورية عليها، إذ شاركت في عدد من الأعمال المهمة من بينها "جلسات نسائية" إلى جانب نسرين طافش ويارا صبري وميلاد يوسف وآخرين، كما شاركت بمسلسل "زمن البرغوت" في الجزء الأول منه، وكان لها مشاركة مميزة في إحدى قصص "أهل الغرام" من خلال خماسية "جارة الوادي" إلى جانب الفنان السوري عابد فهد.

وحققت الفنانة الجزائرية أيضا نجاحا كبيرا بمشاركتها في الدراما العربية "الإخوة" إلى جانب تيم حسن وباسل خياط وقيس الشيخ نجيب وآخرين.

وعن مشاركتها إلى جانب الفنان السوري باسل خياط في مسلسل "النحات"، قالت بشوشة خلال استضافتها في برنامج "غدًا أجمل" الذي تقدمه الإعلامية مهيرة عبد العزيز، إنها سعيدة بهذه الخطوة وتفتخر بها، واصفة الفنان بصاحب "الموهبة الكاملة".

وأوضحت الفنانة أنها تحب العمل مع خياط، لافتة إلى أنه تجمعهما علاقة جيدة ويفهمان بعضهما، متمنية أن يقدما عملا آخر ينال استحسان الجمهور.

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ووصفت بوشوشة دورها في عمل جديد بالتحدي؛ إذ ستقدم شخصية مركبة لا يمكن أن يتخيلها الجمهور، واستطردت بأن العمل يعتمد على التشويق والغموض وأحداثه السريعة.

وفي سؤال افتراضي حول من تختار من بين النجمات لتكون حماة ابنتها في المستقبل، فاختارت الفنانة الجزائرية زميلتها اللبنانية كارمن لبس التي لعبت دور والدتها في مسلسل "الإخوة".

وفاجأت مقدمة البرنامج الفنانة الجزائرية بحضور ابنتها إلى الاستوديو في ظهورها العلني الأول، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي صادف يوم السبت الماضي.

وتألقت بشوشة خلال الحلقة بفستان من ألوان الباستيل بتوقيع المصمم رامي قاضي، وصل طوله إلى الركبة تقريبا وانتعلت حذاء عاليا باللون الفضي.