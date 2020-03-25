سامية الطرابلسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وظهرت سامية الطرابلسي وهي ترتدي بنطالا واسعا باللون الكحلى، ونسقت معه ببلوزه باللون الأبيض.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية التى تظهر جمال عيونها، وأحمر شفاه. وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم محمد هنيدي". وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات. قد يهمك ايضاً: Advertisements أحمد السقا يستعيد ذكريات همام في أمستردام بصحبة هنيدي محمد هنيدي يسخر من ترامب على "تويتر"

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