هند صبري تتبرع لمواجهة "كورونا" في مصر وتونس

قبلت الفنانة هند صبري تحدي الممثل عمرو يوسف في الخير، وتكفلت بـ١٠٠ أسرة مصرية من متضرري فيروس كورونا اقتصاديا.

وتمنت هند صبري زوال هذه المحنة العالمية والخير كله للعالم عموما ولأوطاننا العربية خصوصا، وتحت هند كل من محمد هنيدي وأمينة خليل وحنان مطاوع وفيفي عبده وإنجي المقدم.

وكانت هند صبري قد تبرعت أيضا لوزارة الصحة التونسية في حملتها لمقاومة الوباء العالمي اللعين.

يذكر أن المنتج طارق الجنايني أيضا قبل تحدي جمعية رسالة الذي وجهه له السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليكفل مجموعة من الأسر المتضررة من وباء الكورونا إقتصاديا.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

هند صبري تهنئ يسرا بعيد ميلادها

هند صبري سفيرة سامسونج في تونس