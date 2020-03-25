"شهالحلاوة" لمحمد عساف تتجاوز المليون الثاني

تواصل أحدث أغنيات النجم محمد عساف، أغنية “شهالحلاوة“، نجاحها على اليوتيوب. حيث حققت أغنية “شهالحلاوة” 2 مليون مشاهدة في غضون شهر من صدورها عبر قناة بلاتينوم ريكوردز على اليوتيوب.
هذا ويلتزم محمد عساف الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، ويدعو عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي مُتابعيه للإلتزام في منازلهم.
جدير بالذكر أن أغنية “شهالحلاوة” من كلمات رامي العبودي والحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.
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