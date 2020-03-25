رسائل رانيا فريد شوقي ونانسي صلاح لجمهورها لمنع انتشار "كورونا"

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على توجيه رسالة لجمهورها ، تحثهم فيها على البقاء في المنزل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم حاليا.وقالت رانيا فريد شوقي: «ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلادنا من فيروس كورونا الوباء المنتشر في كل دول العالم.. ويجب علينا أن نلتزم الحظر ونجلس في المنزل لمنع انتشاره في بلدنا وذلك للحفاظ على صحة الأشقاء والآباء والأسرة جميعا والأصدقاء».



كما طالبت الفنانة نانسي صلاح الشعب المصري البقاء في المنزل حتى يتم القضاء على هذا الفيروس.وأثر فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر على صناعة الفن وعلى نشاط الكثير من النجوم بكل أنحاء العالم، فهناك حفلات غنائية تم إلغائها، كما أن صناع الكثير من الأفلام اضطروا لتأجيل التصوير أو استبعاد التصوير في الأماكن التي انتشر بها الفيروس.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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