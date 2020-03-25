جنة تكفينا لـ محمود العسيلي تتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة في أسبوع

يواصل كليب " جنة تكفينا" للفنان محمود العسيلي تحقيق نجاح كبير رغم توتر الأجواء بسبب انتشار فيروس كورونا، محققة 2 مليون و600 الف مشاهدة بعد مرور اقل من أسبوع على طرحها. الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية. وتقول كلمات الأغنية :" مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين

و محدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه

و محدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة

بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش". Advertisements قد يهمك ايضاً: أغنية العسيلي الجديدة "تمثيلية" تتجاوز نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" العسيلي ومصطفى حجاج يتألقان في حفل تخرج "فنون جميلة"

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