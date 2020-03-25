مصطفى شوقي يوجه رسالة إلى جمهوره

القاهرة – لايف ستايل
شارك المطرب مصطفى شوقي جمهوره بصورة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجه شوقي رسالة إلى جمهوره من خلال تعليقه على الصورة يحثهم على تحمل المسؤولية والبقاء في المنزل هذه الفترة حيث قال :" صباحكم فل ويومكم جميل.. خليكوا قد المسؤلية.. وخليكوا في البيت.. ربنا يحفظ الجميع، احمي نفسك احمي عائلتك احمي بلدك".
يذكر انه كان قد حقق المطرب مصطفى شوقي نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" ، والتي طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني"، وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس.
أوكلنت قد حققت أغنية "ملطشة القلوب"، أكثر من12 مليون مشاهدة إلى الآن، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغاني ألبوم "فري ميكس ″، والتي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.
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