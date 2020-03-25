شيريهان تهنئ متابعيها وجمهورها بحلول شهر شعبان

هنأت الفنانة شيريهان جمهورها ومتابعها بحلوله شهر شعبان والذي يتبعه شهر رمضان . وغرد شيريهان من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : " ‏اليوم هو أول أيام ⁧‫#شهر_شعبان". ‬وابتهلت الى الله بدعاء قائلة: "‏اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وبلغنا شهر ⁧‫#رمضان‬⁩ الكريم .. كل عام و ⁧‫#الشعب_المصري‬⁩ الكريم و الدول العربية والإسلامية وجميع المسلمين كافة فى كل مكان في العالم بخير ". قد يهمك ايضاً: Advertisements شيريهان توجه رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام شيريهان تنعى رفيق دربها محمود الجندي "وداعا يا حبيب رزة"

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