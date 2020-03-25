النجم مصطفى فهمي وديانا كرزون ضيفا برنامج "سهرانين" الجمعة

يستضيف الفنان أمير كرارة، النجم مصطفى فهمي والفنانة ديانا كرزون، في الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين"، على قناة ON، يوم الجمعة المقبل. وكان الفنان الكبير مصطفى فهمى وزوجته الإعلامية فاتن موسى، على على زيارة مركز الدكتور مجدى يعقوب للقلب، وذلك أثناء زياتهما لمدينة أسوان، حيث وثقت زوجة الفنان مصطفى فهمى كافة تفاصيل الزيارة، وأطلعا فهمى وزوجته على سير العمل في مركز مجدى يعقوب، والتقيا بعدد من الأطفال، وكذلك بمجموعة من الأطباء المعالجين للأطفال.

كما وثقت زوجة الفنان مصطفى فهمى كافة تفاصيل رحلتهما إلى أسوان من خلال حسابها عبر "انستجرام"، وأيضا لقاءهما بمجموعة من الأصدقاء، والاستمتاع بأجواء مدينة أسوان. يشار إلى أن الفنان مصطفى فهمى تزوج من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما فى دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية. يبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً.