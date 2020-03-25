شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح أخر حلقات Supernatural لأجل غير مسمى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المؤلف أندرو داب، كاتب مسلسل " Supernatural "، أن الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 15 للعمل، ستكون الأخيرة، حيث سيتم توقف عرض باقى حلقات الموسم الأخير من العمل بسبب فيروس كورونا، حيث أنهم قاموا بتصوير الحلقة الـ 18 من العمل، ألا أنه توقفت جميع العمليات الإنتاجية الأخرى، مثل المونتاج، ولذلك لا يمكنمهم الانتهاء من هذه الحلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap".

كما أكد على أن كل من شبكة CW، و شركة Warner Bros، سيقومون بـ إنهاء الموسم الأخير من Supernatural، ألا أنه لا يوجد ميعاد محدد لذلك بعد.

مسلسل Supernatural من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم، جاريد بداليكى، وجينسن أكلز، وجيفرى دين مورجان، من تأليف إيريك كريبك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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وتدور قصة العمل فى إطار من الرعب والإثارة حول الشقيقين سام ودين وينشستر اللذين يتعرضان لجريمة غامضة تؤدى إلى مقتل والدتهما، ما يدفع والدهما جون وينشستر إلى تعليمهما بعض المهارات التى تساعدهما فى البحث عن الفاعل الحقيقى، ويواجه الأخوان سام ودين خلال أحداث المسلسل عددا هائلا من الكائنات الغريبة والشياطين.

كما أعلنت شبكة CW عن تجديد مسلسل السحر والشعوذة Charmed لموسم ثالث، على أن يعرض في الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، ومن المقرر أن يستكمل الموسم الثانى باقى حلقاته بداية من يوم 17 يناير الحالى، ويقوم ببطولة Charmed كل من ميلوني دياز وسارة جيفري ومادلين مانتوك وسيرداريوس بلاين وإيلين تاماكي ونيك هارجروف وروبرت إيفانز، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل بعد العمل الذى انتهى عرضه في عام 1998، وتدور السلسلة حول ثلاث شقيقات (دياز وجيفري ومانتوك)، اللاتى يكتشفن أنهن ساحرات في أعقاب مقتل والدتهن، ومن ثم يجب أن يقف هذا الثلاثي القوي معًا لتسخير "قوة الثلاثة"، وحماية البشرية من الشياطين التى تجوب الأرض، وفى الموسم الثاني يقوم الثلاثى بالحكم والتفكير، ومن ثم التقرير إذا كانوا مستعدين لتحمل المسئولية أو لا.