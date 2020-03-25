شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة فيفى عبده..درة: لكل اللى بيكرهونى هديك 5 أفلام على وشك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أشهر جمل الفنانة فيفى عبده، والتى انتشرت على الوسشيال ميديا، بعدما قالت فى أحد البرامج كانت، "عاوزة أقول لكل اللى بيكرهونى ومابيحبونيش وبيحقدوا عليا .. هديك 5 أقلام على وشك علشان انت بتكرهنى".

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الجملة الشهيرة، أصبحت وسيلة بسيطة وسهلة لعمل فيديو على تطبيق "تيك توك"، بل أن الأمر تطور ولم يقتصر على محبى فيفى عبده فقط، ولكن أيضا للفنانين، حيث قامت النجمة درة، بنشر مقطع عبر حسابها على "تيك توك"، وهى تقلد الفنانة فيفى عبده، أثناء قولها لهذا التصريح.

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درة

وكانت درة أعلنت خلال مداخلة صوتية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع الإعلامية كريمة الوسلاتي ، أنها ستتبرع بـ 50 ألف دينار تونسي لصندوق مكافحة فيروس كورونا كما تكفلت بـ30 أسرة مصرية لمدة شهر.

وانتهت الفنانة درة من تسجيل حلقة مع النجم أحمد السقا في برنامجه الجديد، حيث سافرت لبنان الأيام الماضية وصورت الحلقة، وتحدثت فيها عن ذكريات طفولتها، وأعمالها الفنية التي تحضر لها حالياً، تحت إدارة المخرج اللبناني باسم كريستو، ويتكتم السقا على تفاصيل البرنامج، ولم يستقر حتى الآن عرضه على قناة محددة، ويظهر مع السقا خلال برنامجه عدد من النجوم الذى يستضيفهم فى البرنامج، منهم النجم كريم عبد العزيزوالنجمة يسرا والنجم أميركراره وغيرهم من النجوم الذى لم يتم الإفصاح عنهم للحديث عن ذكرياتهم القديمة خلال الحلقة.