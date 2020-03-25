شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بعيد البشارة: إن شاء الله يحمل بشارة حلوة للبلد وللعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بعيد البشارة، وهنأت متابعيها عبر تويتر، قائلة:" انشالله عيد البشارة اللي بيجمعنا كلنا حول العذراء مريم يحمل بشارة حلوة لهالبلد وللعالم، .

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"انشالله عيد البشارة اللي بيجمعنا كلنا حول العذراء مريم يحمل بشارة حلوة لهالبلد وللعالم، ونرتاح من المشاكل اللي عم تلاحقنا. اليوم الوقت للصلاة تا نقدر نتغلب على اللي عم نمرق ونرجع نعيّد بإيام أحلى".



إليسا

وأعربت الفنانة إليسا، عن استيائها الشديد بسبب قلق البعض من حيواناتهم الأليفة ما أدى لإلقائهم في الشوارع بسبب فيروس كورونا.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "في ناس بلا قلب عم يكبو حيواناتن الأليفة بطريقة مخيفة بتدل على جهل الحيوانات الأليفة ما بتنقل كورونا والتصرف بهالطريقة معها هوي وحشية بكل معنى الكلمة".

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على الجانب الآخر، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب إنتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.

وتتعاون إليسا مع المطرب والملحن رامى جمال بأغنيتين الأولى من كلمات وألحان رامى، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم بعنوان "ذكريات"، والثانية تتكتم إليسا على تفاصيلها لتكون مفاجأة للجمهور، كما تتعاون إليسا مع الملحن مدين فى أغنية بعنوان "وانت قصادى"، من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام.

أما الملحن محمد رحيم يتعاون مع إليسا من خلال 3 أغنيات، الأولى من كلمات نادر عبد الله، والثانية بعنوان "بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس، والثالثة من كلمات الشاعرة اللبنانية سهال شعشاع، كما تتعاون إليسا مع الموزعين أحمد إبراهيم، وعادل حقى، والشاعر الغنائي أمير طعيمة بأغنيتين، وكذلك الملحن محمد يحيى.

وطرحت إليسا، فى شهرديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.