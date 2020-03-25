شكرا لقرائتكم خبر عن "مش لاقى فرصة أرتاح"..لؤى يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بأذينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم لؤى أغنيته الجديدة "بأذينى "، وهى إحدى أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله"، والمقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، ويقول مطلعها:

"أنا كل يوم بسمع كلام عنك مخلينى

مش لاقى فرصة أرتاح وأعيش أو شىء ينسينى

اخترت ليه حل الفراق وأنا فاكرة حايفيدنى

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موت نفسى مش يدوب طلعت بأذينى"

وكان لؤي قد طرح مسبقا أغنيتين الأولى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامى دهيمة.

يذكر أن لؤى قد أنتهى من تسجيل أغنيات الألبوم، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، الذين ينتمون لأجيال مختلفة من الكبار والشباب.