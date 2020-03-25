شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى وأطيب مين يقول خليك في البيت .. أصالة تعلق على فيديو أحمد حلمى لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة أصالة على الفيديو الذى نشره أحمد حلمى أمس يدعو متابعيه لعدم مغادرة المنزل، والبقاء به أطول وقت ممكن، حيث اختار أحمد حلمى طريقته الساخرة لدعوة الناس فى البقاء فى المنازل، وعلقت أصالة على الفيديو قائلة " أحلى وأطّيب مين يقول خليك في البيت".



أصالة عبر تويتر

وقال حلمى فى فيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر:"زى مانتوا شايفين لابس الروب بتاع محسن بيه، متدفى سعيد، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيسترى، هتتبسط اقعد العب معاهم، والله بجد، مد ايدك واشتغل فى البيت، أنا بقيت اعرف اعمل كيك شوكولاته، وألف محشى، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك فى البيت، أحمد حلمى فى البيت".

ويعكف النجم أحمد حلمى فى سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة السيناريو التى تدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر أن يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى الآن لم يستقر على المخرج الذى يتولى مهام العمل.