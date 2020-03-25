شكرا لقرائتكم خبر عن بدأها بـ"كحة" وقال "الجو عايز له كمامة"..كيف توقع أحمد حلمى كورونا بأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ اكتشاف فيروس كورونا ولا حديث يعلو فوق الحديث عن الفيروس الذى ينتشر في مختلف بلدان العالم، مهدداً حياة الكثيرين، وهو الأمر الذى دعا قطاع كبير خاصة ممن يعشقون السينما في هوليوود بشكل خاص بالتطرق إلى أفلام بعينها سبق وتنبأت بما نمربه حالياً من انتشار لوباء يهدد البشرية.

ولكن لم يتطرق أحد إلي فيلم مصري، أو بشكل أدق الأغنية الدعائية لفيلم مصري ربما جعلتها المصادفة صالحة للتنبؤ بكورونا وما نعيشه حالياً، وهي أغنية "ماما"، الذى شارك في غناءها النجم أحمد حلمي قبل 10 سنوات من الآن وتحديداً عام 2010 أثناء طرح واحد من أنجح أفلامه وهو فيلم "عسل أسود".

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وذلك بعدما بدأ أحمد حلمى الأغنية بواحدة من أهم أعراض كورونا وهي "الكحة" التي بات الغالبية العظمي يعتبروها نذير الشؤم للفيروس، حيث بدأ أحمد حلمى الأغنية بـ الكحة أكثر من مرة.

الأمر لم يقف عند هذا الحد ولكن بعد الاستمرار في الغناء يقول حلمي خلال كلمات الأغنية : "آه يا جو عايزله كمامة"، وبالتأكيد هذا هو الوضع الذى ينطبق حالياً علي ما نعيشه من سباق حول ارتداء الكمامات بهدف الوقاية من فيروس كورونا مثلما يظهر علي معظم الوجوه في العالم كله.

على جانب آخر يعتبر آخر أفلام النجم أحمد حلمى هو بطولته لفيلم "خيال مآته" الذى تم طرحه في دور العرض، في موسم عيد الأضحى الماضى، والذى شارك فيه إلى جانب حلمى مجموعة من أبرز النجوم والنجمات مثل منة شلبى، خالد الصاوى، رشوان توفيق، انعام سالوسة وغيرهم.