شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى للأطباء والممرضين:" آسف لكل حد فيكم ما أديتلوش تعظيم سلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسنى، على توجيه رسالة تحية لكل الأطباء والممرضين على جهودهم المبذولة خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا، وقام تامر بتغيير صورة cover حسابه على فيس بوك لصورة أطباء يتمسكون بالكرة الأرضية.

وكتب تامر حسنى، قائلا:" أطباء و ممرضين وكل من يساعدهم هفضل أدعيلكم طول عمرى أرجوكم الصورة دى عمرنا ما ننساها و الناس دى لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تانى خالص اللهم أحفظهم و أحميهم و احفظ أهاليهم ورغم إنى بكتب الكلام ده من أول يوم هفضل أكتبه كل شوية، ولكل الأطباء والممرضين أنا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبى وما أديتلوش تعظيم سلام".



تامر حسنى

كما أطلق النجم تامر حسنى، حملة "اشرب مياه حالاً بعد إذنك"، مطالبا جمهوره ومتابعيه شرب المياه أو المشروبات الدافئة وإجعلها عادة يومية.

وكتب تامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك : "بفكركم زى ما بفكر ولادى كل يوم، لو سمحتوا كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيرة، كلهم حلوين، اجعلوها عادة وثبتوها".

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وتابع تامر: "كل شوية نشرب مياه، مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه، ونفكر بعض كل يوم إن شاء الله أول ما نصحى وقبل ما ننام، ضرورى وحياة أحبابكم نفكر بعض ونثبت الرسالة دى او غيرها على الواتساب و السوشيال ميديا -اشرب مياه حالاً بعد إذنك- نبعتها لبعض كل يوم فى اى وقت ملهاش مواعيد، فى حفظ الله".

من ناحية أخرى، حرص النجم تامر حسني، على التضامن مع الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، فى حملته التى أطلقها لمساعدة الموسيقيين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".