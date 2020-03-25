شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايل يعيد جدوله تواريخ جولته الغنائية لـ 2021..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي هاري ستايل انه كان مضطر لتأجيل جولته الغنائية التي كان من المقرر إقامتها في إنجلترا و أوروبا، وجاء سبب تأجيل هاري ستايل لجولته التي كان ينتظرها عدد كبير من محبيه وعشاقه حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وهو ما أدى إلى إلغاء إقامة الحفلات والتجمعات بشتي أنحاء العالم .

بينما أشارهاري ستايل البالغ من العمر ( 26 عاما ) إن الجولة سيتم تأجيلها حتي 2021 ، و بالتأكيد سيحضر حفلاتها الكثير من محبي و عشاقي هاري الذي كانوا يتمنوا حضور حفلاته قريبا .

والحفلات التي سيحيها هاري ستايل حسب الجدولة الجديدة ستكون في إيطاليا واسبانيا والبرتغال وإنجلترا وفرنسا و روسيا وغيرهم .





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مواعيد حفلات هاري ستايل

اصدر هاري ستايل بيان عبر صفحاته المختلفة علي الـ SOCIAL MEDIA يؤكد فيه : " أي شخص يعرفني ، يعرف جيدا أن افضل شيئ بالنبة لي هي احياء الحفلات فهو أهم جزء بالنسبة لي خاص بالعمل في الموسيقى ، ومع ذلك و في مثل هذه الوقت الصعب تعد السلامة و الحماية حول العالم أولوية فورية".