شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ورقص وجيم..هكذا تقضى ميريام فارس أوقاتها فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الفنانين استثمار وقتهم خلال الحجز المنزلى، خاصة مع فرض حظر التجوال فى عدة دول، فمنهم من يقضى وقته في الرياضة والبعض الآخر يقدم فيدوهات عن إعداد الطعام، وأخرون طالبوا من المواطنين الجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وشاركت ميريام فارس، مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهى تمارس الرياضة في المنزل، وكتبت على الفيديو قائلة:" الرياضة خلال الحجر الصحى غيريوميات الحجر خليك بالبيت".



ميريام فارس

فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلي حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" في موسم الصيف على فترات متباعدة.

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وكانت ميريام فارس قد أحيت حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير الماضى، وذلك احتفالا بعيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية والأجنبية، وضمت فعاليات المهرجان أيضا مشاركة كلا من المطربة مايا دياب والمطرب ناصيف زيتون والمطرب جوزيف عطية.

يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت بشكل كبير للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.

واحتفلت ميريام فارس هذا الأسبوع بعيد الأم حيث شاركت جمهورها بصور تجمعها مع والدتها من احتفال عيد الأم، وظهرت ميريام في لقطات عفوية مع والدتها وسط الضحك و الهزار، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالتها و إطلاله والدتها و أنها تشبهها كثيرا، متسائلين فين الأم و فين البنت.