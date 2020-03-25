شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تعيد جدولة حفلاتها المؤجلة بسبب انتشار فيروس كورونا.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعادت النجمة العالمية دوا ليبا جدولة موعد حفلاتها في المملكة المتحدة وأيرلندا ، والتي أعلنت النجمة الشابة مؤخرا تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا .

فحسب موقع " ستريوبورد " أن دوا ليبا بعد إعادة جدولة الحفلات ستغني في لندن وليفربول ونوتنجهام ومانشستر وليدز وكارديف وبرمنجهام ونيوكاسل وجلاسكو ودبلن و ذلك في يناير 2021 .

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مواعيد حفلات دوا ليبا

من جهة أخري كسرت النجمة العالمية دوا ليبا حاجز الملل الذي يسيطر علي الأجواء بسبب العزل المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، وأعلنت النجمة الشابة البالغة من العمر ( 24 عاما ) عن الموعد المحدد لإطلاق البومها الغنائي الثاني والذي يحمل اسم " Future Nostalgia" و ينتظره الكثير من محبيها ومعجبيها من مختلف الأعمار حول العالم.

أعلنت دوا ليبا أنها ستطلق ألبومها الغنائي الجديد " Future Nostalgia " بعد غد بالرغم من أن دوا ليبا نفسها أكدت من قبل أنها ستطلقه في بداية شهرأبريل لكن تم تعديل إطلاق الألبوم بسبب تسريب عدد من أغنياته.

من جهة أخرى، تتصدر دوا ليبا غلاف مجلة " vogue " فى نسختها الاسترالية لشهر أبريل ، فقد ظهرت دوا ليبا وهي ترتدى فستان بإحدى درجات اللون الأحمر مع قفازات طويلة باللون الأبيض وهو ما الـ style الذي فاجأت دوا ليبا به العالم، وقد نشرت ليبا الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، وقد حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي 40.8 مليون شخص.