شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بى تبكي بسبب كورونا: المفروض أن ابقى فى مطعم السوشي دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المغنية العالمية كاردى بى فى "لايف" عبر حسابها على موقع "انستجرام"، لتتحدث مع جمهورها، حيث أنها خرجت فى العديد من الفيديوهات اللايف لتتحدث عن كورونا وجلوسها فى المنزل.

كاردى بى ظهرت متأثرة فى اللايف الأخير لها عبر انستجرام، حيث وضعت أمامها أطباق الطعام، وظلت تأكل وهى على الهواء أمام جمهورها.

وفى جزء من اللايف بكت كاردى بى وهى تقول " المفروض أن ابقى فى مطعم السوشي دلوقتى"، وهو ما أثار موجة من السخرية ضدها.

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كاردى بى تبكى

وتعتقد المغنية العالمية كاردى بى أن بعض ممن تثبت إيجابية نتائج تحليلهم لفيروس كورونا، أنهم يتقاضون أموالا من جهات معينة، حيث قالت كاردى بى، أن حكومة الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفى لمنع انتشار كورونا .



كاردى بى

وبحسب موقع meaww، فإن كاردى بى، والتى ظهرت فى "لايف"، عبر حسابها على "انستجرام"، وقالت "بدأت فى إجراء المزيد من البحث عن المرض وكل شيء، وشاهدت مقطع فيديو على يوتيوب، ولا أعرف ما الوضع الآن"، وتابعت "فى الصين الإصابة بالفيروس التاجى تتناقص، عندما بدأت فى عزل الناس حينما كانوا يرشون فى الشوارع ويطرقون على كل باب ويقيسون درجة حرارة الناس.. وأن أى شخص وجد أنه مصاب بالفيروس يخضع لحجر صحى صارم فى الصين"

وتساءلت كاردى بى عما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تقوم بعملها بالفعل لمنع انتشار الفيروس بالطريقة التى فعلوا بها في ووهان، قائلة: "بينما نحن فى الحجر الصحى فى منازلنا، ما الذى تفعله الحكومة؟ هل سترش في الشارع".