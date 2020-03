شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو.. The Weeknd يطلق كليبه الجديد " In Your Eyes " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالنجم العالمي The Weeknd البالغ من العمر ( 30 عاما ) إن يكسر حالة الملل التي يعيشها عدد من محبيه ومعجبيه بسبب التزامهم بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، فقد أطلق النجم الشهير The Weeknd علي قناته الشخصية علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " كليبه الجديد الذي يحمل اسم " In Your Eyes " وهو من اخراج اتون تامي .

استطاع كليب " In Your Eyes " أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ5 مليون مشاهدة علي " يوتيوب " و ذلك في يوم واحد فقط ، و شاركت THE WEEKND الكليب عارضة الأزياء زينا موزيا .

كلمات الاغنية :

I just pretend that I’m in the dark

I don’t regret cause my heart can’t take a loss

I’d rather be so oblivious

I’d rather be with you

When it’s said, when it’s done yeah

I don’t ever wanna know

I can tell what you done yeah

When I look at you

in your eyes

I see there’s something burning inside you

Oh inside you

In your eyes, I know it hurts to smile

But you try to, oh you try to

You always try to hide the pain

You always know just what to say

I always look the other way

I’m blind, I’m blind

In your eyes, you lie but I don’t let it define you

Oh define you

I tried to find love in someone else too many times

But I hope you know I mean it

When I tell you you’re the one that was on my mind oh

When it’s said, when it’s done

I would never let you know

I’m ashamed of what I done

When I look at you

In your eyes

I see there’s something burning inside you

Oh inside you

In your eyes I know it hurts to smile

But you try to, oh you try to

You always try to hide the pain

You always know just what to say

I always look the other way

I’m blind, I’m blind

In your eyes you lie but I don’t let it define you

Oh define you

In your eyes