شكرا لقرائتكم خبر عن ليه كريم فهمى غيران من آسر ياسين.. اعرف السبب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان كريم فهمى عن إعجابه الشديد بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، موجها التحية و الشكر لكل صناع العمل وخاصة الفنان آسر ياسين لافتا أنه غيران منه بسبب دوره المبهر في المسلسل.

وكتب كريم فهمى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" أول مرة أكمل مسلسل لأخره أيه الجمال و الحلاوة ديه، تمثيل، ديكور ملابس تأليف، إخراج، مديرتصويرعمل متكامل بمعني الكلمة، فعلا مبسوط بيه جدا ولكل صناع العمل".

وتابع قائلا:" منه شلبي : عالمية وممثلة تقيلة بزيادة، اسر ياسين: في حتة تانية خالص مبهور بيه وفي نفس الوقت غيران منه، احمد خالد صالح : ممثل تقيل اوي ابن الوزعوام ، خالد انور: هايل هايل، مي الغيطي: السهل الممتنع: سوسن بدر: خبرة السنين

محمد حاتم : برافو ، نور محمود: بحب تمثيله من أول مرة مثلنا مع بعض و جامد جدا ، أما شريف سلامه موافقته علي الدور كضيف شرف ذكاء و أضاف كتير أوي للدور".

Advertisements

واختتم رسالته، قائلا:" و في الآخر المخرج محمد شاكر زميل الدفعة في طب أسنان و رفيق الكفاح أنا مبسوط بيه جدا جدا جدا و فخور بيه ، مخرج تقيل بمعني الكلمة".



كريم فهمى

وعرض للنجم آسر ياسين مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" على إحدى المنصات الإلكترونية وهى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال. "فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة آسر ياسين، منة شلبى، سوين بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وآخرون، إخراج محمد شاكر خضير.