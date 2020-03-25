شكرا لقرائتكم خبر عن بث عروض مباردة الثقافة بين إيديك على شاشات التليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل على بث عروض مبادرة خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك يومياً عبر قنوات التليفزيون المصري حيث خصص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين موعد ثابت علي شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى فى التاسعة مساء اعتباراً من اليوم الأربعاء 25 مارس .

قالت عبد الدايم في بيان صحفي أن الإتفاق يعد نموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة ويأتى فى اطار حث ابناء الوطن على الإلتزام بالقرارات والإجراءات الإحترازية التى أصدرتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

وأشارت الى استمرار البث على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خاصة بعد تحقيق نسبة مشاهدة كبيرة مما يمثل نجاحاً غير مسبوق ويؤكد وعى الجمهور ورغبته فى الحصول على جرعات إبداعية جادة ومميزة ، مضيفة أن هذه المواد التى يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالى من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته – حفلات الموسيقار عمر خيرت ونجوم الطرب فى الوطن العربى الى جانب عروض الباليه منها كسارة البندق - زوربا - بحيرة البجع والأوبرات منها عايدة – كارمن وغيرها وحفلات مركز تنمية المواهب ، إضافة الى كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية .

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