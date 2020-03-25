شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تشارك فى حلقتين مع على ربيع ومصطفى خاطر فى "وصل أمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت نجمة "مسرح مصر" الفنانة ويزو من تصوير دورها فى مسلسل "وصل أمانة" مع الفنانين على ربيع ومصطفى خاطر والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تشارك ويزو فى العمل كضيفة شرف خلال حلقتين من خلال دوركوميدى، حيث يعتمد العمل على ظهور نجم كضيف شرف كل حلقتين.



ويزو وعلى ربيع

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مسلسل "وصل أمانة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ونهال عنبرومحسن منصور إضافة إلى ضيوف الشرف صلاح عبد الله وأوس أوس وأحمد عبد وعدد آخرمن الفنانين سيتم الاعلان عن أسمائهم تباعاً.



ويزو ومصطفى خاطر

وفى سياق آخر تشارك ويزو فى بطولة مسلسل "تيمون وبومبا" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل أيضاً، حيث تقدم دور البطولة النسائية فى العمل الذى يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار كوميدى بالاعتماد على الحلقات المتصلة المنفصلة.



ويزو

كما تظهر ويزو كضيفة شرف فى مسلسل "سكرزيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد وإخراج وائل احسان والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث صورت ويزو عدد من مشاهدها فى العاصمة اللبنانية بيروت وكان مقرر أن تنتهى من دورها قبل أسبوع ولكن مع تعليق حركة الطيران فى مصر ولبنان تأجلت المشاهد المتبقية لها فى العمل.