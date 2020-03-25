شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن: مستعد أسافر الصين أعلمهم المحشى بدل أكلهم العجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان محمد عبد الرحمن " توتة"، مرور أزمة فيروس كورونا على الخير، لافتا أنه مستعد الذهاب إلى الصين لتعليمهم كيفيه أعداد الطعام بدل من أكلهم العجيب التي تسبب في كارثة أصابت العالم أجمعه.

وغرد " توتة"، عبر حسابه على تويتر قائلا:" يارب الازمة تعدي علي خير يارب وانا مستعد واللي حابب يشارك معايا يقول إني اروح الصين عشان اعلمهم المحشي والملوخية وصينية البطاطس وغيره بدل الاكل العجيب اللي بياكلوه ده والله بجد تعبتينا يا صين".



محمد عبد الرحمن

ويشارك " توتة" في مسلسل الشركة الألمانية لمكافحى الخوارق" من بطولته مع الفنان محمد سلام المقرر عرضه في رمضان المقبل في 15 حلقة فقط، ويخرجه إسلام خيرى، ويكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.

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وقال محمد عبد الرحمن لـ"الخليج 365" إن فريق العمل مستمر في تصوير المسلسل مع التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل اللوكيشن، مشيراً إلى أن جميع العاملين يرتدون الكمامات والقفازات اليدوية مع غسل الايدين بالماء والصابون والتعقيمات وخلافه .

وأشار "توتة" إلى أن فريق عمل المسلسل يصور حالياً 8 حلقات فقط، لحين انتهاء الكتاب من باقى الحلقات خلال الأيام المقبلة، موضحاً إلى أن مؤلفين العمل يسعون للانتهاء من كتابة المسلسل خلال مطلع شهر أبريل على أقصى تقدير.

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن إستئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوما على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.

وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة اللذان يسرقان بنكًا، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التى اكتظت بها السينمات فى الفترة الأخيرة.