علمتني الدين والأخلاق.. نهال عنبر توجه رسالة لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ياسمين الشرقاوي: أحيت الفنانة نهال عنبر، ذكرى رحيل والدتها، عبر حسابها بـ"انستجرام"، ونشرت مجموعة صور لها. وكتبت "نهال": "الذكرى السنوية لأمي الغالية التي علمتني الدين والأخلاق والمبادئ.. نعم المربي الفاضل والحنية المفرطة والتضحية وحشتيني يا أمي لكن اللي مصبرني على فراقك إنك عند الرحمن الرحيم نسألكم الفاتحة والدعاء". وتوقف برنامج نهال عنبر "كلام ستات" مؤخرا على أن يعود بعد شهر رمضان. برنامج "كلام ستات"، تقديم الفنانة نهال عنبر، والإعلامية شريهان أبو الحسن، وهيدى كرم، وندى رحمي، وكان يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 5:00 مساءً.

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