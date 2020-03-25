نسرين أمين: "الأسبوع الجاي هاننزل الشغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة نسرين أمين، على أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت "نسرين" صورة لها، علقت عليها: "الأسبوع الجاي محدش هيكون قاعد على الكنبة وكلنا هننزل الشغل إن شاء الله، أنا متفائلة".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.