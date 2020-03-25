إحداهن نقلت المرض لخادمتها وأخرى أعلنت شفاءها.. حكايات مشاهير عرب مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في ظل كثرة الشائعات التي طاردت عددًا من الفنانين والمشاهير، أعلن عدد منهم إصابته بشكل رسمي، لعل آخرهم الفنانة الكويتية غدير السبتي التي خرجت في مقطع فيديو بحالة انهيار شديد تروي قصة إصابة ابنتها بالفيروس.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز إصابات هؤلاء:

غدير السبتي

نشرت الكويتية غدير السبتي، مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام"، كشفت خلاله تفاصيل إصابة ابنتها بالفيروس، وقالت: "القصة بدأت بعد عودة ابنتي من لندن، وشعورها بصداع شديد في مقدمة الرأس، وفقدان حاسة الشم والرغبة في الأكل مع الشعور بالإرهاق، وهو ما جعلها تذهب للطبيب لإجراء فحوصات طبية".

وأضافت: "بعد اكتشاف إصابة ابنتي بالفيروس، أجريت تحاليل على الأسرة بالكامل وتبين إصابة بنات أختي الثلاث بالفيروس، بنات أختي شعرن بأعراض خفيفة وليست من بينها ارتفاع درجة الحرارة أيضًا"، مضيفة أنه رغم سلبية تحاليل بقية العائلة، فإنه من المقرر أن يجرى التحليل مرة أخرى للاطمئنان تمامًا.

Advertisements

وهاجمت السبتي، في الفيديو، إجراءات الكشف عن فيروس كورونا بسبب الاعتماد على قياس درجة الحرارة فقط؛ لأن الكثير من الحالات قد تصاب بـ"الكورونا" دون أن ترتفع درجة الحرارة.

كما أوضحت غدير السبتي أن الخادمة مصابة بالفيروس أيضًا، وسيتم اصطحابها للحجر المؤسسي، لافتةً إلى أنها مشتاقة لابنتها، الموجودة في الحجر الصحي، ولم تستطع احتضانها قبل دخولها.

هند البحرينية

الفنانة هند البحرينية، احتفلت بشفائها من فيروس كورونا، من خلال مقطع فيديو لها، كشفت خلاله نتيجة الفحص التي جاءت سلبية وأنها لم تعد مصابة بالفيروس، وظهرت هند في الفيديو مع الطبيبة المعالجة وهي تخبرها بأن نتيجة الفحص سلبية وأنها لم تعد مصابة بالفيروس، وعبرت هند عن فرحتها بالضحك والقفز والصراخ، وعقبت على الفيديو قائلة: "صباح الخير.. الحمد لله شُفيت من مرض الكورونا، وأبدأ أول أيام الحجر المنزلي".

وكانت الفنانة أعلنت عن إصابتها بكورونا عقب عودتها من رحلة بمدينة برشلونة الإسبانية، وساندها عدد من الفنانات أبرزهن أحلام وديانا حداد.

مي شدياق

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة والإعلامية مي شدياق، إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها بموقع "تويتر"، عقب عودتها من فرنسا، وقالت إنها شعرت بأعراض تتشابه مع أعراض الفيروس، فحرصت على إجراء التحليل؛ لتكون النتائج إيجابية، وتوجهت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.